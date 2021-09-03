Son dakika haberi | Kucaklarında çocukları ile dilenirken yakalandılar
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Son dakika haberi | Kucaklarında çocukları ile dilenirken yakalandılar

Son dakika haberi | Kucaklarında çocukları ile dilenirken yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kucaklarına aldıkları çocuklar ile dilencilik yapan iki kadın zabıta tarafından yakalanırken, kadınlara kabahatler kanunu uyarınca kişi başı 204 TL para cezası kesildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kucaklarına aldıkları çocuklar ile dilencilik yapan iki kadın zabıta tarafından yakalanırken, kadınlara kabahatler kanunu uyarınca kişi başı 204 TL para cezası kesildi.

Dinar ilçesinde vatandaşlardan gelen şikayet üzerine zabıta ekipleri tarafından dilenci operasyonu düzenlendi. Operasyonda ilçenin işlek cadde ve sokaklarında kucaklarına aldıkları çocuklar ile vatandaşların duygularını sömürerek haksız kazanç elde eden 2 kadın zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Zabıta karakola götürülen kadınların yapılan üst aramasında paraya rastlanmazken, kadınlara kabahatler kanunu uyarınca kişi başı 204 TL para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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