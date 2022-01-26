Son dakika haberi | Köyceğiz'de ev yangını - Haberler
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Son dakika haberi | Köyceğiz'de ev yangını

Son dakika haberi | Köyceğiz'de ev yangını

Son dakika haberler: Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde iki katlı binanın ikinci katında gece saatlerinde çıkan yangında odalardaki eşyaların tamamı yandı.

KÖYCEĞİZ, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde iki katlı binanın ikinci katında gece saatlerinde çıkan yangında odalardaki eşyaların tamamı yandı.

Köyceğiz Beyobası Mahallesi 19/1 sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Yangın sonrası 112 Acil Çağı Merkezine yapılan ihbar sonrası Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ve 112 ambulans ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sonrası alevler kontrol altına alınırken, odalarda bulunan tüm eşyalar yandı. Yangının bacadan çıktığı tahmin ediliyor. - MUĞLA

Son dakika haberi | Köyceğiz'de ev yangını

Son dakika haberi | Köyceğiz'de ev yangını

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Köyceğiz, Beyobası, Yangın, Muğla, 3. Sayfa, Haber

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