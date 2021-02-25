Son Dakika | Koronavirüsü yok sayıp halay çekip, oyun oynadılar
Türkiye'nin çok önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da gezi düzenleyen öğrenci grupları koronayı hiçe sayarak halay çekip oyun oynadı. Turu düzenleyen firma, ortaya çıkan manzaranın kameraya yansıması sonucunda müzik yayınına ara verildiği görüldü.
Kapadokya bölgesinde sabahın erken saatlerinde balon turlarına izlemek üzere bölgeye gelen 8 tur otobüsünde bulunan öğrenci grupları balon turlarının iptal edilmesinin ardından koronavirüs kurallarına hiçe sayarak halay çekip oyun havasında oyunlar oynadı.
MÜZİK YAYININA ARA VERİLDİ
Bölgeyi ziyarete gelen öğrenci gruplarının maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları dikkatlerden kaçmazken tur düzenleyen firma ise ortaya çıkan manzaranın kameralara yansıması sonrasında ise müzik yayınına ara verdiği görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı