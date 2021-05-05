Son dakika haberi: Koronavirüse yakalanan İYİ Parti Malkara İlçe Başkanı hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Koronavirüse yakalanan İYİ Parti Malkara İlçe Başkanı hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Koronavirüse yakalanan İYİ Parti Malkara İlçe Başkanı hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Murat YAYIN - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İYİ Parti Tekirdağ Malkara İlçe Başkanı Şencan Pakalpakçil (55), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İYİ Parti Tekirdağ Malkara İlçe Başkanı Şencan Pakalpakçil (55), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Malkara'da restoran işletmeciliği yapan İYİ Parti İlçe Başkanı Pakalpakçil, 31 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Evinde tedavisine başlanan Pakalpakçil, sağlık durumu kötüleşince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada bir süre tedavi gören Pakalpakçil, İstanbul'daki özel hastaneye sevk edildi. Burada entübe edilen 2 çocuk babası Pakalpakçil, dün akşam hayatını kaybetti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şencan Pakalpakçil için yayımladığı taziye mesajında, "Malkara İlçe Başkanımız Sayın Sencan Pakalpakçil'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Camiamızın başı sağ olsun" dedi. 

Şencan Pakalpakçil'in cenazesi, bugün Malkara'da toprağa verilecek.


Son dakika haberi: Koronavirüse yakalanan İYİ Parti Malkara İlçe Başkanı hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Koronavirüse yakalanan İYİ Parti Malkara İlçe Başkanı hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat YAYIN

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