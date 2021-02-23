Son dakika haberi | Koronavirüs vaka sayıları geçen haftaya göre düştü
Son dakika haberine göre Sokaklrdan görüntü Bayram Şahin ile röportaj Hatice Sevgi ile röportaj - Nevşehir Açıklanan son verilere göre, 100 binde 50,83 vaka sayısı görülen Nevşehir'de vatandaşların sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına riayet etmesi konusunda polis, cadde ve sokakları denetleyip uyarıda bulunuyor.
Sokaklrdan görüntü
Bayram Şahin ile röportaj
Hatice Sevgi ile röportaj - Nevşehir
Açıklanan son verilere göre, 100 binde 50,83 vaka sayısı görülen Nevşehir'de vatandaşların sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına riayet etmesi konusunda polis, cadde ve sokakları denetleyip uyarıda bulunuyor.
Kent sakinlerinden Bayram Şahin, bir hafta önce 66,16 iken vaka sayısının 16 puan gerilemesinin rehavete neden olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Kurallara uymamız gerektiği konusunda bilinç uyandı. Ancak bugünlerde oranlar düşük görünse de hala yüksek olduğunu idrak edip, maske, mesafe, hijyen kurallarına uymak zorundayız. Sıcakkanlı bir milletiz ama eski günlere kavuşmak için kurallara rehavete kapılmadan uymamız gerekiyor." dedi
Hatice Sevgi ise mümkün oldukça evde kaldığını, sadece fatura ödemeleri için dışarı çıktığını belirterek, "İnşallah bugünleri atlatacağız. Ben hiç dışarı çıkmıyorum ama bazıları bunaldım deyip kendini dışarı atıyor. Maskeyi çenesine indirip gezenler oluyor. Devletimiz bizim sağlığımız için çaba harcıyor. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum, birçok ülkeye kıyasla Türkiye bu sorunu daha kolay atlatıyor." şeklinde konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan