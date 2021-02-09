Son dakika haberi | Koronavirüs tedavisi gören polis memuru, yaşamını yitirdi
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Son dakika haberi | Koronavirüs tedavisi gören polis memuru, yaşamını yitirdi

09.02.2021 15:32 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:36
Son dakika haberi | Koronavirüs tedavisi gören polis memuru, yaşamını yitirdi

Gelen son dakika haberlerine göre İZMİT'te yaklaşık bir aydır koronavirüs tedavisi gören polis memuru Yusuf Acar (44), yaşamını yitirdi.

İZMİT'te yaklaşık bir aydır koronavirüs tedavisi gören polis memuru Yusuf Acar (44), yaşamını yitirdi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli evli ve 3 çocuk babası polis memuru Yusuf Acar, yaklaşık 1 ay önce koronavirüse yakalandı. Bir süre evinde tedavi gören Acar, durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren polis memuru Acar, dün gece hayatını kaybetti. Yusuf Acar'ın cenazesi, Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi'nde toprağa verildi.


Son dakika haberi | Koronavirüs tedavisi gören polis memuru, yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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