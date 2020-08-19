Son dakika haberi | Koronavirüs tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı Oflaz hayatını kaybetti
Son dakika gündem haberine göre KONYA'nın Çumra İlçe Belediye Başkanı Halit Oflaz (46), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
19.08.2020 07:37 | Son Güncelleme: 19.08.2020 07:45
KONYA'nın Çumra İlçe Belediye Başkanı Halit Oflaz (46), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Çumra Belediye Başkanı AK Parti'li Halit Oflaz, 3 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kendisine koronavirüs teşhisi konulduğunu, sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Sağlık durumu ağırlaşan Oflaz, Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisine kaldırılarak, tedavisine burada devam edildi. Entübe edilen, tedbir amaçlı uyutulan Başkan Oflaz, gece saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
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Kaynak: DHA