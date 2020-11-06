Son dakika haberi: Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü

Son dakika haber... SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, astım hastası 14 yaşındaki Semir Şair, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, astım hastası 14 yaşındaki Semir Şair, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde astım-bronşit hastası Semir Şair, geçen hafta pazartesi günü rahatsızlanınca Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Şair, tedaviye alındı. Semir Şair, 3 gün sonra doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Semir Şair, Değirmendere Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR