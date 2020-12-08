Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular,  'Gelmeyin, oturun yerinizde. Tedirginliğimiz artıyor'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular,  'Gelmeyin, oturun yerinizde. Tedirginliğimiz artıyor'

08.12.2020 17:16 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:34
Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular,  'Gelmeyin, oturun yerinizde. Tedirginliğimiz artıyor'

Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular, 'Gelmeyin, oturun yerinizde.

Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular,  'Gelmeyin, oturun yerinizde. Tedirginliğimiz artıyor'

BÜYÜKŞEHİRLER'deki koronavirüs riskinden kaçanların nüfus artışına neden olduğu Muğla'nın Bodrum ilçesinde koronavirüs alarmı verildi. Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular, büyükşehirlerden gelenlere "Gelmeyin, oturun yerinizde. Tedirginliğimiz artıyor" uyarısında bulundu.Koronavirüs vakalarının Türkiye görülmeye başlamasıyla birlikte büyük şehirlerde yaşayan vatandaşların yaz sezonunun sona ermesine rağmen kışlık evlerine dönmemesi, yazlık bölgelerin nüfusunu arttırdı. Koronavirüsten korunmak için büyükşehirden Bodrum'a yerleşen vatandaşların birçoğu kışlık evlerine dönmemesi üzerine ilçenin kış nüfusu 2 katına çıkarak 600 bine ulaştı. Kış aylarında tarihinin en kalabalık günlerini yaşayan Bodrum'da koronavirüse yakalanma riski de arttı. Bodrumlular da koronavirüse yakalanma paniği başladı. Ayrıca, Bodrum Belediyesi'nde şimdiye kadar çalışan 29 belediye işçisinin koronavirüs testi pozitif çıkması ve 134 personelin de karantina altına alınmasının ardından tedirginlik daha da arttı. Bodrum'da yaşayanlar, büyük şehirlerden yazlık evlerine gelip, kalanlara isyan etti. Karavanda yaşadığını ve kalabalığına girmediğini ifade eden Tekin Çekin, "Didim'den geliyorum. Şehir dışından gezmek için gelmek kesinlikle yasaklanmalı. İstanbul'dan buraya veya İzmir'e gezmek için geleler oluyor. Bunlar yasaklanmalı. Gelmeyin oturun yerinizde. Tedirginliğimiz artıyor. Virüsü bulaştırmaktan ziyade belki de kendileri virüs kapacaklar. Ben, elimden geldiğince karavanımda izole yaşamaya çalışıyorum" dedi.GÜVENSİZ YER HALİNE GELDİBodrum'un güvensiz bir yer haline geldiğini dile getiren Recep Demir de "İstanbul'dan gelen yazlıkçıların çoğu geri dönmedi. Bodrum artık güvensiz yer haline geldi. Her 50 yazlıkçıdan 20'si burada kalıyor. 'İstanbul büyükşehir güvenli değil. O nedenle yazlıkta kalıyoruz' diyorlar. Eskiden 800 TL'ye kiralık evde oturuyordum. Şimdi bin 500 TL'ye ev bulunmuyor. Bodrum, kalabalıklaştı. Bu aylarda buralar böyle kalabalık olmazdı. Daha sakin geçiyordu kış. Şu an alışılmışın aksine apartlar da dahil olmak üzere her yer şu an dolu. Hal böyle olunca tedirginliğimiz de arttı. Elimden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyorum. Bir şeye dokunduğum zaman hemen kolonyamı sürüyorum" diye konuştu.

İstanbul'dan mart ayında geldiklerini söyleyen Necla Altuner ise, "Herkes haklı. Kim nereyi kendisi için güvenli buluyorsa oraya sığınarak, virüsten korunmaya çalışıyor" dedi.


Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular,  'Gelmeyin, oturun yerinizde. Tedirginliğimiz artıyor'
Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular,  'Gelmeyin, oturun yerinizde. Tedirginliğimiz artıyor'
Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular,  'Gelmeyin, oturun yerinizde. Tedirginliğimiz artıyor'
Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular,  'Gelmeyin, oturun yerinizde. Tedirginliğimiz artıyor'
Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular,  'Gelmeyin, oturun yerinizde. Tedirginliğimiz artıyor'
Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular,  'Gelmeyin, oturun yerinizde. Tedirginliğimiz artıyor'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe ADAR

İlgili Haberler

112'ye gelen çağrılar, koronavirüs sürecinde arttı
112'ye gelen çağrılar, koronavirüs sürecinde arttı
Zonguldak'ta artan vaka sayıları sonrası koronavirüs haritasına bakan vatandaş: Korku filmi gibi
Zonguldak'ta artan vaka sayıları sonrası koronavirüs haritasına bakan vatandaş: Korku filmi gibi
Koronavirüs vaka sayıları yüzde 50 artan İzmir'de, 'tedbirlere uyun' çağrısı
Koronavirüs vaka sayıları yüzde 50 artan İzmir'de, 'tedbirlere uyun' çağrısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Muhsin Fahrizade
Magazin Ebru Şallı Cem Yılmaz Pınar Altuğ Nesrin Cavadzade
Spor Samatta Okan Buruk Samet Aybaba Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Silah Fenerbahçe Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular,  'Gelmeyin, oturun yerinizde. Tedirginliğimiz artıyor' - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 18:01:29. #1.14#
title