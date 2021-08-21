Son dakika haberi: Körfez'den sel bölgesine bir tır dolusu yardım malzemesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Körfez'den sel bölgesine bir tır dolusu yardım malzemesi

Son dakika haberi: Körfez'den sel bölgesine bir tır dolusu yardım malzemesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bir son dakika haberine göre Körfez Belediyesi, Körfez Kızılay Şubesi ile birlikte sel bölgesine bir tır dolusu yardım malzemesi daha gönderdi.

Körfez Belediyesi, Körfez Kızılay Şubesi ile birlikte sel bölgesine bir tır dolusu yardım malzemesi daha gönderdi.

Körfez Belediyesi ve Kızılay Körfez Şubesi tarafından sel felaketinin etkili olduğu Kastamonu, Bartın ve Sinop için hazırlanan yardım malzemeleri, bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıktı. Akdeniz ve Ege'deki yangın bölgelerine de yardım ulaştıran Körfez Belediyesi, sel bölgesi için vatandaşların da desteği ile kısa sürede bölgede ihtiyaç duyulan malzemeleri hazır hale getirdi. Körfez Belediyesi hijyen koli desteğinde bulunurken, STK'lar ve vatandaşlar da gıda ve diğer ihtiyaç malzemeleri desteğinde bulundu. Bir tır dolusu malzeme ise Başkan Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, Kızılay Şube Başkanı İsmail Hakkı Akın ve STK temsilcilerinin katıldığı tören ile uğurlandı.

Uğurlama töreninde, acıların paylaştıkça hafifleyeceğini belirten Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Yüzyılın felaketi olarak adlandırabileceğimiz 17 Ağustos depremini en ağır şekilde yaşayan bir ilçe olarak, oradaki insanlarımızın acısını çok iyi anlıyoruz. Yaraları birlikte saracağız" dedi. Yola çıkan tır, Kızılay'ın bölge deposuna ulaşacak ve buradan illerdeki ihtiyaçlara göre dağıtımı sağlanacak" dedi. - KOCAELİ

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Son dakika haberi: Körfez'den sel bölgesine bir tır dolusu yardım malzemesi
Son dakika haberi: Körfez'den sel bölgesine bir tır dolusu yardım malzemesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden John Kirby Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Hande Yener Haluk Levent Deniz Akkaya
Spor Gervinho Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi: Körfez'den sel bölgesine bir tır dolusu yardım malzemesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 11:49:14. #1.14#

title