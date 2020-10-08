Bisikletiyle köpeklerden kaçarken düşüp ölen adamın görüntüleri ortaya çıktı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, bisikletiyle köpeklerden kaçarken düşüp, başını refüje çarparak hayatını kaybeden adamın son görüntüleri ortaya çıktı.

3 Ekim gecesi Arsuz-İskenderun Yolu'nda meydana gelen olayda, bisikletiyle evine doğru giden Ahmet Doğan'ın (44), peşine sokak köpekleri düştü. Korkuyla kaçmaya çalışan Doğan, bisikletinin kontrolünü kaybetti. Devrilen bisikletten düşen Doğan, başını refüje çarptı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ahmet Doğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ahmet Doğan'ın sokak köpeklerinden kaçması ile düşüp başını refüje çarpması görülüyor.

AİLESİ ÇÖZÜM İSTEDİ

Öte yandan Doğan'ın ailesi olayın yaşandığı bölgeye giderek, sokak köpeklerinin yarattığı sorunlara karşı çözüm bulunmasını istedi. Ahmet Doğan'ın kardeşi Mustafa Doğan, ağabeyinin 60 TL yevmiyeyle bulaşıkçılık yaptığını anlatarak, "Canımız, ciğerimiz yandı. Lütfen önlem alınsın. Bu olayın takipçisi olacağız. Köpekler toplu halde, araçlara bile saldırıyorlar. Buradan geçen vatandaşlar tedirgin. Ağabeyimin kanı yerde kaldı. Lütfen başka anneler, babalar ağlamasın" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ