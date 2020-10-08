Bisikletiyle köpeklerden kaçarken düşüp ölen adamın görüntüleri ortaya çıktı
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Bisikletiyle köpeklerden kaçarken düşüp ölen adamın görüntüleri ortaya çıktı

08.10.2020 11:19 | Son Güncelleme: 08.10.2020 11:59

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, bisikletiyle köpeklerden kaçarken düşüp, başını refüje çarparak hayatını kaybeden adamın son görüntüleri ortaya çıktı.

3 Ekim gecesi Arsuz-İskenderun Yolu'nda meydana gelen olayda, bisikletiyle evine doğru giden Ahmet Doğan'ın (44), peşine sokak köpekleri düştü. Korkuyla kaçmaya çalışan Doğan, bisikletinin kontrolünü kaybetti. Devrilen bisikletten düşen Doğan, başını refüje çarptı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ahmet Doğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ahmet Doğan'ın sokak köpeklerinden kaçması ile düşüp başını refüje çarpması görülüyor.

Köpeklerden kaçarken düşüp öldü, olay anı kamerada

AİLESİ ÇÖZÜM İSTEDİ

Öte yandan Doğan'ın ailesi olayın yaşandığı bölgeye giderek, sokak köpeklerinin yarattığı sorunlara karşı çözüm bulunmasını istedi. Ahmet Doğan'ın kardeşi Mustafa Doğan, ağabeyinin 60 TL yevmiyeyle bulaşıkçılık yaptığını anlatarak, "Canımız, ciğerimiz yandı. Lütfen önlem alınsın. Bu olayın takipçisi olacağız. Köpekler toplu halde, araçlara bile saldırıyorlar. Buradan geçen vatandaşlar tedirgin. Ağabeyimin kanı yerde kaldı. Lütfen başka anneler, babalar ağlamasın" diye konuştu.

Bisikletiyle köpeklerden kaçarken düşüp ölen adamın görüntüleri ortaya çıktı
Bisikletiyle köpeklerden kaçarken düşüp ölen adamın görüntüleri ortaya çıktı
Bisikletiyle köpeklerden kaçarken düşüp ölen adamın görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ

Haber Yorumları (3)
VATANDAŞ34: Vallahi Türkiye genelinde Akparti köpeklerle uğraşamıyor ki döviz altınla uğraşsın Ha birde kıyamet alemimi nedir bilinmez meskun mahallerde köpeklerin bu kadar çok olduğu ve hepsinin hastalıklı olduğu görülüyor Eskiden bu köpekler oldukça seyrek görünür ve görünen köpeklerde gürbüz sağlıklı idi İnsan güzel bir köpek gördüğünde çifiiğimde böyle bir köpeğim olsa derdi.
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KARAAĞAÇ: olay arsuz/karaağaçta geçiyor. Orada yaşadığım zamanlar ilçe ve il belediyesine birkaç kez kaldırım sorununu yazmıştım. yayanın yürüyeceği yol yok. ya araç parketmiş, ya kaldırım taşı yok ya da esnaf tezgahı/malı var. kaldırımların yapılması ile ilgili herhangi bir çalışmalarının bulunmadığını söylemişlerdi. İnanılmaz hantal, berbat asla o halkın gücünü haketmeyen bir il ve ilçe belediyesi. kaç kuşaktır biz dahil herkes chp''ye oy veriyor hiçbir geri dönüş insani bir çaba alınamadı.
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CEM: senin cözüm işin bitmiş kardeşim sen tazminat iste merhumun ailsini gecimi icin özaman karşıtaraf cözüm bulur
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