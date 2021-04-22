Son dakika haberi | Polisten kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı
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Son dakika haberi | Polisten kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı

Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Konya'da trafik polislerinin kontrolü sırasında kaçan yaralama olayının şüphelisi, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Konya'da trafik polislerinin kontrolü sırasında kaçan yaralama olayının şüphelisi, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Ulaşbaba Caddesi'nde rutin trafik denetimleri yapan polis ekipleri, 42 AVY 34 plakalı motosikleti durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi.

Motosikletten inen sürücü H.U, aniden koşarak kaçmaya başladı. Trafik polisleri ile şüpheli arasında bir süre kovalamaca yaşandı.

Caddeden yolun karşısına koşarak geçen şüpheli, ara sokakta yıkıntı halindeki binada gizlenirken kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin kaçışı ve yakalanması Anadolu Ajansı kamerasınca kaydedildi.

Gözaltına alınan şüpheli H.U, "Ehliyetim yoktu, panik yaptım o yüzden kaçtım" diyerek kendini savundu.

H.U. hakkında Konya 7. Asliye Ceza Mahkemesince yaralama suçundan verilmiş yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

İncelemede hurdaya çıkarıldığı belirlenen motosiklet de sürücüsüne 2 bin 698 lira cezai işlem uygulanarak trafikten men edildi.

Son dakika haberi | Polisten kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı
Son dakika haberi | Polisten kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı
Son dakika haberi | Polisten kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı
Son dakika haberi | Polisten kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun

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