Son dakika haberi: Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 10 kişi gözaltına alındı (3)

Son dakika haberleri... CİNAYET ŞÜPHELİSİ ARANIYOR Konya'da, Dedeoğulları ailesine saldırıp, 7 kişiyi öldüren ve K. ailesinin yakını olduğu belirtilen Mehmet Altun (33), polis ekiplerince her yerde aranıyor.