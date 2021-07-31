Son dakika haberi: Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 10 kişi gözaltına alındı (3)
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Son dakika haberi: Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 10 kişi gözaltına alındı (3)

Son dakika haberi: Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 10 kişi gözaltına alındı (3)
Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... CİNAYET ŞÜPHELİSİ ARANIYOR Konya'da, Dedeoğulları ailesine saldırıp, 7 kişiyi öldüren ve K. ailesinin yakını olduğu belirtilen Mehmet Altun (33), polis ekiplerince her yerde aranıyor.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ ARANIYOR 

Konya'da, Dedeoğulları ailesine saldırıp, 7 kişiyi öldüren ve K. ailesinin yakını olduğu belirtilen Mehmet Altun (33), polis ekiplerince her yerde aranıyor. Polis, Altun'un kaçtığı güzergahlar ve aracını terk edip gittiği bölgelerde çalışmaları yoğunlaştırırken, gözaltındaki 10 kişinin sorgusu ise sürüyor.   


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez

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Son dakika haberi: Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 10 kişi gözaltına alındı (3) - Haberler
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