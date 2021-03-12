Son dakika haberi... Konya'da 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; 3 gözaltı
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Son dakika haberi... Konya'da 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; 3 gözaltı

12.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:37
Son dakika haberi... Konya'da 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; 3 gözaltı

Son dakika haberine göre KONYA'da, polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda, 3 kişi gözaltına alındı.

KONYA'da, polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda, 3 kişi gözaltına alındı. Baskında, 11 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma kapsamında, kente uyuşturucu getirip, satacak şebekeyi belirledi. Teknik ve fizikin takibin ardından şüphelilere, merkez Selçuklu ilçesinde operasyon düzenlendi. Tespit edilen adreste arama yapan polis ekipleri, 11 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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