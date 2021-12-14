Son dakika yerel: Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı

ÇORUM (İHA) - - Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'da havanın yağışlı olması sonucu kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü. Kaza da otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, yanında bulunan yolcu da yaralandı.

Kaza, Çorum- Sungurlu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Medet Karabacak yönetimindeki 06 ZBH 36 plakalı otomobil, yol üzerinde bulunan polis kontrol noktası yakınlarında, havanın yağışlı ve yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına düştü. Kazada sürücü Medet Karabacak ve yanında bulunan Şeriban Karabacak yaralandı. Yaralılar sıkıştıkları araçtan belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücü hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarlmayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.