Son dakika haberi | Komşuların kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Son dakika haberi... Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada kafasına darbe alan 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada kafasına darbe alan 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Palas Mahallesi'nde geçtiğimiz 31 Temmuz'da meydana gelen olayda, A.B. ve oğlu İsmail B. (27) ile komşuları İ.Y. ve kardeşi B.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden İsmail B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya karışan B.Y. ise tedavisinin ardından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı