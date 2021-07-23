Son dakika haberi! Kolombiya'da bomba yüklü araçla tabura yönelik saldırının failleri oldukları iddiasıyla 10 zanlı yakalandı

Son dakika haberine göre Kolombiya'nın Kuzey Santander yönetim bölgesinde tabura bomba yüklü iki araçla düzenlenen, 36 askerin yaralandığı saldırıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Kolombiya'nın Kuzey Santander yönetim bölgesinde tabura bomba yüklü iki araçla düzenlenen, 36 askerin yaralandığı saldırıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Başsavcı Francisco Barbosa, açıklamasında, askeri birliğe yönelik saldırının aydınlatılması için 20'den fazla uzmanla titiz araştırma yürüttüklerini belirterek, olayın arkasında eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyelerinin olduğunu söyledi.

Saldırganların "terörizm, öldürmeye teşebbüs, suç işlemek için komplo kurmak, başkalarının malına zarar vermek ve kaçakçılık" suçlamalarıyla yargılanacağını vurgulayan Barbosa, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Savunma Bakanı Diego Molano da düzenlediği basın toplantısında, 30. Tugay'a yönelik saldırının Venezuela'da planlandığını öne sürerek, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu eski FARC muhaliflerini muhafaza etmekle suçladı.

Eski FARC mensuplarının içinde bulunduğu oluşumu dağıtacaklarını dile getiren Molano, sorumluların Venezuela'da barındığını savundu.

"Saldırının organizasyonu Venezuela'da yapıldı"

Polis Müdürü General Jorge Luis Vargas da askeri üsse yapılan saldırının emrinin Venezuela'daki eski FARC üyelerinin barındığı kamplardan geldiğini öne sürerek, "Yakalananlar arasında FARC muhalifleri var, saldırının organizasyonu Venezuela'da yapıldı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ülke basınında yer alan haberlere göre, yakalanan saldırganların Devlet Başkanı Duque'nin içinde bulunduğu başkanlık helikopterine 26 Haziran'da düzenlenen silahlı saldırıyla bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

Ulusal Ordu'ya bağlı 30. Tugay'ın içindeki askerlerin bulunduğu alanda 16 Haziran'da bomba yüklü iki aracın infilak ettirilmesi sonucu 36 asker yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan