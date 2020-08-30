Son dakika haberi | Kocaeli'nde yağ ve lastik deposunda yangın Son dakika haberi: Kocaeli'nde yağ ve lastik deposunda yangınKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde içersinde yağ ve lastiklerin bulunduğu depoda yangın çıktı.

Kocaeli'nde yağ ve lastik deposunda yangın

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde içersinde yağ ve lastiklerin bulunduğu depoda yangın çıktı. Yangın, saat 11.00 sıralarında Gebze ilçesi Barış Mahallesi'nde bulunan bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Bir TIR parkının içersinde bulunan bakım servisine ait içersinde yağ ve lastiklerin bulunduğu depoda alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar, hemen durumu itfaiyeye bildirdi. Yangına Gebze itfaiyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyeleri müdahalede bulundu. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA