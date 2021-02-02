Son dakika haberi... Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
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Son dakika haberi... Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

02.02.2021 11:22 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:26
Son dakika haberi... Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre KOCAELİ merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü aktif görevde, 8 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü aktif görevde, 8 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonla 4'ü aktif görevde, 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut ÇATAK

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