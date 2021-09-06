Son dakika haberi... Kocaeli'de bir kişi evinde ölü bulundu
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Son dakika haberi... Kocaeli'de bir kişi evinde ölü bulundu

Son dakika haberi... Kocaeli'de bir kişi evinde ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 63 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 63 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

Akse Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi'ndeki evinde yaşayan Güngör Kaya'dan haber alamayan komşuları, polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık personeli, çilingir vasıtasıyla eve girdi.

Sağlık ekipleri, odada hareketsiz yatan Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaya'nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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