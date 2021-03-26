Son dakika haberi! KKTC'de son 24 saatte 26 Kovid-19 vakası görüldü

Son dakika haberi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 26 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilmesiyle vaka sayısı 4 bin 237'ye yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 26 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilmesiyle vaka sayısı 4 bin 237'ye yükseldi.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 39 Kovid-19 testi yapıldı, 20'si yerel 26 pozitif vakaya rastlandı. Tedavisi tamamlanan 28 kişi de taburcu edildi.

Nüfusu 385 bin civarında olan KKTC'de, bugüne kadar virüs nedeniyle 25 kişi yaşamını yitirirken toplam vaka sayısı ise 4 bin 237'ye çıktı.

Kıbrıs Rum kesiminde 361 yeni vaka

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde son 24 saatte 48 bin 484 Kovid-19 testi yapıldı, 361 yeni vaka görüldü.

Rum Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 43 bin 971'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios'un da pozitif çıkan vakalar arasında bulunduğu bildirildi.

900 bin civarında nüfusa sahip Rum kesiminde virüs nedeniyle şimdiye kadar 242 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik