Son dakika haberi! KKTC'de 2 katlı bina çöktü: 1 ölü
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Son dakika haberi! KKTC'de 2 katlı bina çöktü: 1 ölü

Son dakika haberi! KKTC'de 2 katlı bina çöktü: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2 katlı bir binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2 katlı bir binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

KKTC'nin Gazimağusa ilçesine bağlı Yiğitler köyünde 2 katlı bir bina gece geç saatlerde çöktü. Kerpiçten yapıldığı belirtilen bina büyük bir gürültüyle yıkılırken, Raşit Özsağlam, Hacer Özsağlam ve Müseret Özsağlam enkaz altında kaldı. Köylülerinin yardımıyla enkaz altından çıkarılan 3 kişi Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Raşit Özsağlam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Hacer ve Müseret Özsağlam'ın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Polis tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Yiğitler köyünde Yusuf Alçıcı Caddesi No. 17 adresinde sakin Raşit Özsağlam (E-70), Hacer Özssağlam (K-65) ve Müseret Özsağlam (K-34) ile birlikte yaşadığı eski, kerpiçten inşa edilmiş 2 katlı binanın çökmesi sonucu oluşan moloz yığınlarının altında kaldı. Tüm şahıslar olay yerine gelen köylülerin yardımı ile moloz yığınlarının altından çıkarıldı. Raşit Özsağlam ambulans ve Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi" denildi.

Açıklamada ayrıca, olayda yaralanan Hacer Özsağlam ile Müseret Özsağlam'ın hastanede müşahede altında olduğu belirtilerek, soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - GAZİMAĞOSA

Son dakika haberi! KKTC'de 2 katlı bina çöktü: 1 ölü
Son dakika haberi! KKTC'de 2 katlı bina çöktü: 1 ölü
Son dakika haberi! KKTC'de 2 katlı bina çöktü: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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