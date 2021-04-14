Son dakika haberi! - KKTC'de 2 insan kaçakçısı ve 26 kaçak göçmen yakalandı

Son dakika gündem haberi: - KKTC'de 2 insan kaçakçısı ve 26 kaçak göçmen yakalandı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Koruçam Burnu açıklarında 26 kaçak göçmenin tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyon ile 2 insan kaçakçısı botla kaçmaya çalıştıkları sırada Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kıskıvrak yakalandı.

- KKTC'de 2 insan kaçakçısı ve 26 kaçak göçmen yakalandı

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Koruçam Burnu açıklarında 26 kaçak göçmenin tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyon ile 2 insan kaçakçısı botla kaçmaya çalıştıkları sırada Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kıskıvrak yakalandı.

KKTC'de Koruçam Burnu açıklarında 2'si kadın 1'i çocuk toplam 26 kaçak göçmenin tespit edilmesi üzerine polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Kaçak göçmenleri adaya getiren 2 insan kaçakçısı zodyak tipi bot ile kaçmaya çalıştıkları sırada Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak, Girne Limanı'nda polise teslim edildi.

Operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "14 Nisan 2021 tarihinde alınan bilgiye istinaden Polis Genel Müdürlüğü ilgili birimleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan ortak operasyonda Suriyeli uyruklu 26 (2 kadın, 1 çocuk ve 23 erkek) düzensiz göçmen yakalanmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, insan kaçakçılarından 1'inin erkek, 45 yaşında ve KKTC vatandaşı, diğerinin ise 24 yaşında, erkek ve Suriye uyruklu olduğu aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR ABDURRAHMAN BULUT