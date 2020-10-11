Son dakika haberi | KKTC Başbakanı Tatar: Zafer bizimdir, halkımız bizi Saray'a taşıyacak
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Son dakika haberi | KKTC Başbakanı Tatar: Zafer bizimdir, halkımız bizi Saray'a taşıyacak

11.10.2020 22:41 | Son Güncelleme: 11.10.2020 22:45
Son dakika haberi | KKTC Başbakanı Tatar: Zafer bizimdir, halkımız bizi Saray'a taşıyacak

Son dakika haberleri: KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, aday olduğu Ulusal Birlik Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu yüzde 33'e yakın oranla tamamlayarak bir zafer elde ettiğini söyledi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, aday olduğu Ulusal Birlik Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu yüzde 33'e yakın oranla tamamlayarak bir zafer elde ettiğini söyledi.

Lefkoşa'daki parti binasında açıklamalar yapan Tatar, 'Cumhurbaşkanı Tatar', 'Alemin kralı geliyor' sloganları ile birlikte konuşmasına başladı. Yanında eşi Sibel Tatar da olan Başbakan Tatar, "Bize oy vermiş veya vermemiş tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. 

"BU HAFTA UYKU YOK"

"Halkımız bizleri Saray'a götürecektir" diyen Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın zaferi kendisi kazanmış gibi konuşma yaptığını ifade etti. Başbakan Tatar, "Zafer bizimdir, Akıncı'nın değil. Bu hafta uyku yoktur. Sandığa gitmeyenleri sandığa götüreceğiz. Bütün dünyaya KKTC'nin demokrasisinin en iyi şekilde çalıştığını göstereceğiz. Cumhurbaşkanı olarak tüm halkı kucaklayacağım" dedi.


Son dakika haberi | KKTC Başbakanı Tatar: Zafer bizimdir, halkımız bizi Saray'a taşıyacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / SEFA KARAHASAN

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