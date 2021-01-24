Son dakika haberi: Kızına cinsel istismardan tutuklandı
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Son dakika haberi: Kızına cinsel istismardan tutuklandı

24.01.2021 13:06 | Son Güncelleme: 24.01.2021 13:13
Son dakika haberi: Kızına cinsel istismardan tutuklandı

Son dakika gündem haberi: ANKARA'nın Polatlı ilçesinde çoban E.A. (37), 19 yaşındaki kızı H.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde çoban E.A. (37), 19 yaşındaki kızı H.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

İlçeye bağlı Uzunbeyli Mahallesi'nde oturan E.A, yaklaşık 5 ay önce hayvanları otlattığı bölgede bulunan konteynerde, kızı H.A.'ya cinsel istismarda bulundu. Olayın ardından hamile kalan H.A., geçen hafta bebeği aldırmak için Polatlı Devlet Hastanesine başvurdu. Ancak kürtaj için hamilelikte yasal sürenin aşılması nedeniyle bebeği aldıramayan H.A, akrabalarının bulunduğu Eskişehir'e gitti. H.A, burada akrabalarının ısrarı üzerine babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve hamile kaldığını söyledi.

BABA İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDIYakınlarının ihbarı üzerine Ankara İl Jandarma Komutanlığı, olayla ilgili inceleme başlattı. 2 çocuk babası E.A, yakalanarak gözaltına alındı. E.A. jandarmadaki ifadesinde konteyner içerisinde kızına cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. Jandarmaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.MAHALLELİ EVİ ATEŞE VERDİÖte yandan olayın duyulmasının ardından bir grup mahallesi sakini, E.A.'nın evini benzin dökerek yakmaya çalıştı. İçeride kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ancak evin bir kısmı zarar gördü. Jandarma ekipleri, evin bulunduğu bölgede önlem aldı.

Aynı mahallede, 22 Haziran 2018 tarihinde Uğur Koçyiğit, komşusunun kızı Eylül Yağlıkara'yı (8) cinsel istismarda bulunduktan sonra öldürüp, cesedini gömmüştü.


Son dakika haberi: Kızına cinsel istismardan tutuklandı
Son dakika haberi: Kızına cinsel istismardan tutuklandı
Son dakika haberi: Kızına cinsel istismardan tutuklandı
Son dakika haberi: Kızına cinsel istismardan tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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