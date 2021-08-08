Son dakika haberi | Kızılay Afyonkarahisar Şubesi'nden gönüllüler yangın bölgesinde
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Son dakika haberi | Kızılay Afyonkarahisar Şubesi'nden gönüllüler yangın bölgesinde

Son dakika haberi | Kızılay Afyonkarahisar Şubesi'nden gönüllüler yangın bölgesinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi yurdun birçok bölgesinde meydana gelen yangınlarda gönüllü ekiplerle beraber görev almaya devam ediyor.

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi yurdun birçok bölgesinde meydana gelen yangınlarda gönüllü ekiplerle beraber görev almaya devam ediyor.

Genç Kızılay Afyonkarahisar gönüllüleri Isparta Sütçüler mevkiinde meydana gelen yangın afet bölgesindeki vatandaşlara ve görevli personellere destekte bulunuyor. Türk Kızılay Afyonkarahisar mobil aşevi ise Muğla Milas, Ören mahallesindeki vatandaşlara ve görevli personellere yemek dağıtmaya devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberi | Kızılay Afyonkarahisar Şubesi'nden gönüllüler yangın bölgesinde
Son dakika haberi | Kızılay Afyonkarahisar Şubesi'nden gönüllüler yangın bölgesinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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