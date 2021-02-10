Kız arkadaşına mesaj atıp silahla kendini kalbinden vurdu

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Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi'nde 5 katlı Sena apartmanın son katında yaşanan olayda, iddiaya göre yalnız yaşayan Tahir G., tartıştığı kız arkadaşına mesaj attıktan sonra silahla kalbinin üstünden kendisini vurarak yaraladı. Daireden silah sesi duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI BİR HALDE BULUNDU

Eve giren ekipler, Tahir G.'yi yerde yaralı halde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce özel bir hastaneye kaldırılan Tahir G, daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı.

Olayla ilgili evde inceleme yapan polis ekipleri, soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM