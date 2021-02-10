Kız arkadaşına mesaj atıp silahla kendini kalbinden vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kız arkadaşına mesaj atıp silahla kendini kalbinden vurdu

10.02.2021 02:29 | Son Güncelleme: 10.02.2021 08:28

Karabük'te kız arkadaşıyla tartışıp son mesajını atan şahıs, kendini kalbinden vurdu. Yaralı halde bulunan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi'nde 5 katlı Sena apartmanın son katında yaşanan olayda, iddiaya göre yalnız yaşayan Tahir G., tartıştığı kız arkadaşına mesaj attıktan sonra silahla kalbinin üstünden kendisini vurarak yaraladı. Daireden silah sesi duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI BİR HALDE BULUNDU

Eve giren ekipler, Tahir G.'yi yerde yaralı halde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce özel bir hastaneye kaldırılan Tahir G, daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı.

Olayla ilgili evde inceleme yapan polis ekipleri, soruşturma başlattı.

Kız arkadaşına mesaj atıp silahla kendini kalbinden vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Faik Öztrak Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Demet Akalın Erol Büyükburç
Spor Ömer Ali Hakan Kutlu Abdullah Avcı Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kız arkadaşına mesaj atıp silahla kendini kalbinden vurdu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 08:28:34. #1.15#
title