Son dakika haber... KIRKLARELİ - Kıyıköy Belediyesinde usulsüzlük ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli adliyede

VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belediyesinde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de bulunduğu 13 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, iki gün önce gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 7'si işlemlerinin ardından jandarmadan serbest bırakıldı. Belediye Başkanı Sevinç'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ekipler operasyonda el konulan evrakları da delil torbaları ile adliye binasına taşıdı.

Jandarma ve polis ekipler adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Sevinç'in yakınları basın mensuplarına tepki gösterdi.

Olay

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar üzerine soruşturma başlatmış ve jandarma ekipleri, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda Belediye Başkanı Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Jandarma ekipleri, Kıyıköy Belediyesi ile şüphelilerin ev ve araçlarında arama yaparak, bazı evraklara el koymuştu.