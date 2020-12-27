Son dakika haberi! Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkanlar Emniyet Müdürü'ne yakalandı

Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkanlar Emniyet Müdürü'ne yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlere katıldı. Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkanlar Emniyet Müdürüne çeşitli bahaneler söyleseler de cezadan kaçamadılar.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında en sıkı tedbirlerin alındığı Gaziantep'te, kısıtlama denetimleri sürüyor. Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'te denetimlere katıldı. Karagöz Caddesi üzerinde kısıtlamaya rağmen sokakta bulunan vatandaşlar ile araçları durduran Zeybek, izin belgelerini kontrol etti.

Denetimlerde Müdür Zeybek'in radarına takılanlardan bir vatandaş ceza yememek için polisim dediği kişinin emniyet müdürü olduğunu öğrenince cezadan kaçamadı. Emniyet Müdürünün polis misin? Sorusuna kafasını sallayarak 'evet' diyen vatandaşın İstanbul Emniyetinde görevli sivil memur olduğu ortaya çıktı. Emniyet Müdürü Zeybek, cezadan kaçak isteyen sivil memura gereğinin yapılması talimatını verdi.

"İki kafadar emniyet müdürüne yakalanınca 'tüpçüyüz' dedi"

Motosiklet ile cadde üzerinde dolaşan iki genç ile emniyet müdür arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Emniyet Müdür Zeybek, gençlere ne için dışarıda olduğunu sordu. Gençler 'tüpçüyüz' deyince Zeybek, "Tüp nerede? Arkadaki tüpe benzemiyor belgenizi gösterin" dedi belgeyi göstermeyen gençlere de işlem yapıldı.

Emniyet Müdürü Zeybek daha sonra kentin çeşitli noktalarında süren denetimleri yerinde incelemek için caddeden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL