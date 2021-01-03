Son dakika haberi: Kısıtlamada meydandaki kalabalığın jandarmayı görünce kaçtığı anlar kamerada
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Son dakika haberi: Kısıtlamada meydandaki kalabalığın jandarmayı görünce kaçtığı anlar kamerada

03.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 03.01.2021 18:51
Son dakika haberi: Kısıtlamada meydandaki kalabalığın jandarmayı görünce kaçtığı anlar kamerada

Son dakika haberleri... AKSARAY'ın Eskil ilçesi Yüksecik köyünde sokağa çıkma kısıtlamasında meydanda toplanarak sohbet eden kalabalık, jandarma ekiplerini görünce dört bir yana kaçıştı.

AKSARAY'ın Eskil ilçesi Yüksecik köyünde sokağa çıkma kısıtlamasında meydanda toplanarak sohbet eden kalabalık, jandarma ekiplerini görünce dört bir yana kaçıştı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.  

Eksil ilçesine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Yüksecik köyünde kalabalık bir grup sokağa çıkma kısıtlamasında meydanda toplanarak sohbet etti. Gruptakiler, jandarmanın geldiğini görünce dört bir yana kaçıştı. Bazıları ise saklanıp jandarmanın gitmesini bekledi. Jandarmanın bölgeden uzaklaşmasıyla saklananlar da bulundukları yerden çıkıp evlerine gitti.  Bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

 


Son dakika haberi: Kısıtlamada meydandaki kalabalığın jandarmayı görünce kaçtığı anlar kamerada
Son dakika haberi: Kısıtlamada meydandaki kalabalığın jandarmayı görünce kaçtığı anlar kamerada
Son dakika haberi: Kısıtlamada meydandaki kalabalığın jandarmayı görünce kaçtığı anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hilmi YOL

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