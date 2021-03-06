Son dakika haberi... Kısıtlamada kaza yapan alkollü sürücü, aracını bırakıp kaçtı
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Son dakika haberi... Kısıtlamada kaza yapan alkollü sürücü, aracını bırakıp kaçtı

06.03.2021 23:24 | Son Güncelleme: 06.03.2021 23:31

Gelen son dakika haberine göre Kısıtlamada kaza yapan alkollü sürücü, aracını bırakıp kaçtı Alkollü sürücünün neden olduğu kazada 2 kişi yaralandı E-5 karayolu Kozyatağı mevkiinde seyir halinde olan alkollü sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek başka bir otomobile çarptı.

Kısıtlamada kaza yapan alkollü sürücü, aracını bırakıp kaçtı

Alkollü sürücünün neden olduğu kazada 2 kişi yaralandı

İSTANBUL - E-5 karayolu Kozyatağı mevkiinde seyir halinde olan alkollü sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek başka bir otomobile çarptı. Alkollü sürücü aracını bırakıp olay yerinden kaçarken, diğer araçta bulunan iki kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, E-5 karayolu Kozyatağı mevkiinde saat 21.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre alkollü şekilde yolda seyir halinde olan bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halinde olan başka bir otomobile çarptı. Alkollü sürücü aracını yol ortasında bırakıp koşarak kaçarken, diğer araçta bulunan iki kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırdı. Wolkswagen ile Renault marka otomobillerin karıştığı kaza nedeniyle E-5'te trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk, trafik polislerinin olay yerinde yaptığı çalışmalar ve kaza yapan araçların çekici ile alınmasının ardından tekrar azaldı.

Son dakika haberi... Kısıtlamada kaza yapan alkollü sürücü, aracını bırakıp kaçtı
Son dakika haberi... Kısıtlamada kaza yapan alkollü sürücü, aracını bırakıp kaçtı
Son dakika haberi... Kısıtlamada kaza yapan alkollü sürücü, aracını bırakıp kaçtı
Son dakika haberi... Kısıtlamada kaza yapan alkollü sürücü, aracını bırakıp kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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