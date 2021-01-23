KAHRAMANMARAŞ - Kısıtlamada jandarmaya yakalanmamak için kıraathanedeki tuvalete gizlenen kişilere para cezası kesildi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında jandarmaya yakalanmamak için tuvalete gizlenenlerin de aralarında olduğu kıraathanedeki 14 kişiye 97 bin 132 lira ceza yazıldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında jandarmaya yakalanmamak için tuvalete gizlenenlerin de aralarında olduğu kıraathanedeki 14 kişiye 97 bin 132 lira ceza yazıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimleri sürüyor.

Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükkızılcık Mahallesi'ndeki kıraathanenin açık olduğunu, Kovid-19 tedbirleri ve kısıtlamanın ihlal edildiğini belirledi.

Jandarmayı fark ederek kıraathanenin tuvaletine saklanan 5 kişi yakalandı.

Kısıtlamayı ve tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle kıraathane sahibinin de aralarında olduğu 14 kişiye 97 bin 132 lira ceza yazıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün