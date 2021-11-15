Son dakika haberi... Kırşehir'de jandarma, öğrencilere "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasını tanıttı

ÇİÇEKDAĞI, KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de jandarma ekibi, öğrencilere "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasını tanıttı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, jandarma ekibinin kampanyanın tanıtımı için Çiçekdağı ilçesine bağlı Köseli beldesindeki okulda çalışma yaptığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasının öğrencilere anlatıldığı ifade edilen açıklamada, trafik güvenliği ile ilgili eğitim verildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Kırşehir İl Jandarma Komutanlığınca, İçişleri Bakanlığının 'Bir Hareketine Bakar Hayat' temalı kampanyası ve eğitim kurumlarında trafik eğitimi kapsamında, Çiçekdağı ilçesine bağlı Köseli beldesinde bulunan okulumuzdaki öğrencilere yerinde uygulamalı eğitim verilmiştir." denildi.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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