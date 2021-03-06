Son dakika haberleri | Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 6 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 6 yaralı

06.03.2021 10:14 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:46

Son dakika habere göre Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 6 yaralı Bursa'da kırmızı ışık ihlali yüzünden meydana gelen kazada kamyonet ile otomobil çarpışırken, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 6 yaralı

BURSA - Bursa'da kırmızı ışık ihlali yüzünden meydana gelen kazada kamyonet ile otomobil çarpışırken, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Gökdere Kavşağı'nda akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 DIL 918 plakalı aracıyla Haşim İşcan Caddesi'ne seyir halinde olan sürücü İ.K., kırmızı ışıkta durmayarak kavşağı geçmeye çalıştı. Bu sırada kendisine yeşil ışık yanan 16 AAU 054 plakalı İ.A idaresindeki kamyonet, duramayarak kırmızı ışık ihlali yapan İ.K.'nın aracına çarptı. Kaza sebebiyle kamyonetin içerisinde bulunan 2 kişi araç içerisinde sıkıştı. Otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi de hafif yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 arkadaş, ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Kazada yaralanan 6 kişi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle Gökdere Kavşağı'nda yoğun trafik oluştu. Yol, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri | Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 6 yaralı
Son dakika haberleri | Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 6 yaralı
Son dakika haberleri | Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 6 yaralı
Son dakika haberleri | Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 6 yaralı
Son dakika haberleri | Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 6 yaralı
Son dakika haberleri | Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 6 yaralı
Son dakika haberleri | Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 6 yaralı
Son dakika haberleri | Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 6 yaralı
Son dakika haberleri | Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 6 yaralı
Son dakika haberleri | Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 6 yaralı
Son dakika haberleri | Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 6 yaralı
Son dakika haberleri | Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Kenan Doğulu Aleyna Tilki Müslüm Gürses
Spor Mustafa Er Hakan Kutlu Ünal Karaman Mustafa Yumlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 10:46:40. #1.15#
title