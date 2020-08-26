Son dakika haberi: KIRKLARELİ Evlerine girdiği emekli öğretmen çifti öldürüp, otomobillerini alan zanlı yakalandı
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Son dakika haberi: KIRKLARELİ Evlerine girdiği emekli öğretmen çifti öldürüp, otomobillerini alan zanlı yakalandı

Son dakika haberleri: Evlerine girdiği emekli öğretmen çifti öldürüp, otomobillerini alan zanlı yakalandıKIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde emekli öğretmen çift Aykut Küçükesin (72) ve Vesile Küçükesin (73), tek katlı evlerine mutfak camını kırarak giren C.Y. tarafından bıçaklanarak, öldürüldü.

26.08.2020 14:21 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:28

Evlerine girdiği emekli öğretmen çifti öldürüp, otomobillerini alan zanlı yakalandı

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde emekli öğretmen çift Aykut Küçükesin (72) ve Vesile Küçükesin (73), tek katlı evlerine mutfak camını kırarak giren C.Y. tarafından bıçaklanarak, öldürüldü. Çifte ait otomobili alıp Tekirdağ'a kaçan şüpheli, polis ve jandarmayla yaşadığı kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı.

Çifte cinayet, sabaha karşı, Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir yakınları, Aykut-Vesile Küçükesin çiftinin otomobilinin, hızla yol aldığını gördü. Hemen telefonla Aykut Küçükesin'i aradı. Yanıt alamayınca da evlerine gitti. Tek katlı evin mutfak camının kırık olduğunu fark etti. Hemen polisi aradı. Adrese gelen polis ekipleri, mutfak camından girdikleri evde, çifti kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri, emekli öğretmen çiftin, hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aykut-Vesile Küçükesin'in cansız bedenleri Vize Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp de olay yerine gelerek, bilgi aldı.

KAZA YAPTI YAKALANDI

Olayla ilgili araştırma başlatan polis ekipleri, şüphelinin, Küçükesin çiftine ait 34 AET 001 plakalı otomobil ile kaçtığını belirledi. Otomobilin, Tekirdağ istikametine doğru gittiği saptandı. Çevre il ve ilçelerin güvenlik güçlerine, otomobilin plakası bildirildi. Polis ve jandarma ekipleri, kaçan otomobilin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında şüpheli, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tekirdağ'a bağlı Saray ilçesine bağlı Karabürçek Mahallesi'nde kontrolden çıkarak kaza yapan otomobildeki şüpheli kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık ve uyuşturucu kullanmak suçlarından 30 ayrı suç kaydı bulunan C.Y. olduğu ortaya çıkan şüpheli gözaltına alındı.

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Son dakika haberi: KIRKLARELİ Evlerine girdiği emekli öğretmen çifti öldürüp, otomobillerini alan zanlı yakalandı

Kaynak: DHA

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