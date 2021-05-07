Son dakika haberi: Kırıkhan'da yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı
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Son dakika haberi: Kırıkhan'da yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı

Son dakika haberi: Kırıkhan'da yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet KOCACIK - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen 21 kişi, operasyonla gözaltına alındı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen 21 kişi, operasyonla gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan'da internek üzerinden yasa dışı bahis oynatan bir şebekeyi belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde şebekeye üye 21 kişiyi tespit eden ekipler, savcılığın aldığı yakalama kararı sonrası 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 21 kişiyi gözaltına alan polis, 30 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, 10 harddisk, 1 pompalı tüfek, 3 tabanca ile 25 bin TL ele geçirdi.Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Son dakika haberi: Kırıkhan'da yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı
Son dakika haberi: Kırıkhan'da yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı
Son dakika haberi: Kırıkhan'da yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet KOCACIK

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