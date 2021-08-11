Son dakika haberi | Kilis'te uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Kilis'te uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi | Kilis'te uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Kilis'te, başta hırsızlık olmak üzere çeşitli Asayiş olaylarına adı karışan sokak satıcılarına yönelik operasyonda 28 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kilis'te, başta hırsızlık olmak üzere çeşitli Asayiş olaylarına adı karışan sokak satıcılarına yönelik operasyonda 28 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini bozan Kilis'te başta hırsızlık olmak üzere çeşitli Asayiş olaylarına adı karışan sokak satıcılarına yönelik olarak sürdürülen geniş kapsamlı operasyonlarda, 29 Temmuz-11 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplam ayrı narkotik olayında 70,35 gram metamfetamin, 67 gram bonzai, 6 adet captagon hap, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 1 adet hassas terazi ve 1 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından toplam 28 şahsa adli işlem yapıldı. 24 şahıs alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticaretinden hakkında işlem yapılan S.K, K.A., F.A. ile G.C. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS

Son dakika haberi | Kilis'te uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Eda Nur'un intiharıyla ilgili adli kontrole itiraz etti, diğer şahıs için yakalama istedi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Eda Nur'un intiharıyla ilgili adli kontrole itiraz etti, diğer şahıs için yakalama istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Yusuf Güney Aytaç Şaşmaz Gülben Ergen Süreyya Yalçın
Spor Mete Gazoz Hakan Reçber Burak Yılmaz Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Kilis'te uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 14:46:09. #1.14#

title