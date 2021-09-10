Jandarma ekipleri, Polateli ilçesinde çadırlarda yaşayan mevsimlik işçileri ziyaret etti.

Kilis İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kadınların bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Kovid-19 ile ilgili de bilgilendirmeler yapan ekipler, İçişleri Bakanlığının uygulaması KADES'in önemine değinerek, uygulamayı indirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Ayrıca ekipler, çocuklara oyuncak, balon, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verdi.