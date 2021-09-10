Son dakika haberi | Kilis İl Jandarma Komutanlığından mevsimlik işçilere ziyaret
AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Jandarma ekipleri, Polateli ilçesinde çadırlarda yaşayan mevsimlik işçileri ziyaret etti.
Jandarma ekipleri, Polateli ilçesinde çadırlarda yaşayan mevsimlik işçileri ziyaret etti.
Kilis İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kadınların bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda Kovid-19 ile ilgili de bilgilendirmeler yapan ekipler, İçişleri Bakanlığının uygulaması KADES'in önemine değinerek, uygulamayı indirmeleri tavsiyesinde bulundu.
Ayrıca ekipler, çocuklara oyuncak, balon, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verdi.
AA / Feride Pelin İnal - Son Dakika Haberleri