Kestiği ağacın altında kalan vatandaş feci şekilde can verdi
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Kestiği ağacın altında kalan vatandaş feci şekilde can verdi

03.02.2021 16:34 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:41
Kestiği ağacın altında kalan vatandaş feci şekilde can verdi

Ordu'nun Kumru ilçesinde kestiği ağacın altında kalan Mustafa Uysal (31), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde Ergentürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda izinli olarak ağaç kesmek için özel tapulu fındık bahçesine giden Mustafa Uysal'ın üzerine kestiği ağaç devrildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Uysal, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Uysal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

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