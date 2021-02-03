Kestiği ağacın altında kalan vatandaş feci şekilde can verdi

Sabah saatlerinde Ergentürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda izinli olarak ağaç kesmek için özel tapulu fındık bahçesine giden Mustafa Uysal'ın üzerine kestiği ağaç devrildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Uysal, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Uysal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK