Son dakika haberi! Kerkük'te DEAŞ'ın saldırdığı iki petrol kuyusu beş gündür yanıyor
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Son dakika haberi! Kerkük'te DEAŞ'ın saldırdığı iki petrol kuyusu beş gündür yanıyor

13.12.2020 16:33 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:36
Son dakika haberi! Kerkük'te DEAŞ'ın saldırdığı iki petrol kuyusu beş gündür yanıyor

Son dakika haber... Irak'ın Kerkük kentindeki Habbaza petrol kuyularında beş gün önce düzenlenen DEAŞ saldırısı sonrası çıkan yangın söndürülemiyor.

Irak'ın Kerkük kentindeki Habbaza petrol kuyularında beş gün önce düzenlenen DEAŞ saldırısı sonrası çıkan yangın söndürülemiyor.

Kerkük Sivil Savunma Müdürlüğü Basın Sorumlusu Kays Abdurrezzak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, petrol kuyularında terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği bombalı saldırı sonrası çıkan yangının beş gündür söndürülmeye çalışıldığını söyledi.

İki kuyudaki yangını kontrol altına almak için günlerdir devam eden çabalarda önemli ilerleme kaydedildiğini ancak tam anlamıyla başarı sağlanamadığını aktaran Abdurrezzak, söz konusu kuyularda aşağıdan yukarıya doğru etkili olan güçlü gaz basıncının büyük alev toplarının oluşmasına yol açtığını ifade etti.

Abdurrezzak ayrıca yangının söndürülmesi için ellerindeki tüm teknik imkanları kullandıklarını ve Kuzey Petrol Şirketi İtfaiye ekiplerinden de gerekli desteği aldıklarını dile getirdi.

Terör örgütü DEAŞ, 9 Aralık'ta Kerkük kentinde bulunan Habbaza petrol yatağındaki 33 ve 44 numaralı kuyulara bombalı saldırı düzenlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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