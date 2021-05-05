Son dakika haberi | Kerkük'te 2 petrol kuyusuna DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Irak'ın Kerkük kentinin kuzeybatısındaki Bay Hasan bölgesinde petrol kuyularından ikisine terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından düzenlenen saldırıda bir polisin öldüğü, 2 polisin ise yaralandığı bildirildi.