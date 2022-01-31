Son dakika haberi! Kenya'da minibüste gerçekleşen patlamada 13 kişi öldü
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Son dakika haberleri... Kenya'da seyir halindeki bir minibüste meydana gelen patlamada, 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kenya'da seyir halindeki bir minibüste meydana gelen patlamada, 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kenya basınındaki habere göre sabah saatlerinde, ülkenin doğusundaki Somali sınırına yakın Arabia-Mandera yolunda ilerleyen bir yolcu minibüsünde, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada minibüsteki 13 kişi hayatını kaybederken, yaralılar bölgedeki hastaneye kaldırıldı.
Polisin patlama ile ilgili soruşturma başlattığı saldırıdan Eş-Şebab terör örgütü sorumlu tutuluyor.
Askeri operasyonun düzenlendiği Lamu bölgesinde silahlı kişilerce 6 Ocak'ta gerçekleştirilen saldırıda 7 sivil, 7 Ocak'taki saldırıda ise 4 polis hayatını kaybetmişti.
Saldırılar sonrası Eş-Şebab'a yönelik 18 Ocak'ta düzenlenen operasyonda ise 15 militan etkisiz hale getirilmişti.