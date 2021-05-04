Kedi, daireye girebilmek için kapının tokmağını defalarca kez çaldı! O anlar kamerada
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Kedi, daireye girebilmek için kapının tokmağını defalarca kez çaldı! O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / YASİN ESEN - Haberler | Yaşam

Niğde'de daireye girebilmek için kapının tokmağını defalarca çalan ve miyavlayan kedinin görüntüsü izleyenleri güldürüyor.

Niğde'nin Bor ilçesinde eve girebilmek için kapının kenarındaki ayakkabılığa çıkan kedi, daireye girebilmek için kapının tokmağını çaldı. Kapıyı kimsenin açmaması üzerine defalarca tokmağı çalan ve miyavlayan kedi görenleri gülümsetti.

Kedinin sosyal medyaya yüklenen görüntüsü kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Kedi, daireye girebilmek için kapının tokmağını defalarca kez çaldı! O anlar kamerada
Kedi, daireye girebilmek için kapının tokmağını defalarca kez çaldı! O anlar kamerada
Kedi, daireye girebilmek için kapının tokmağını defalarca kez çaldı! O anlar kamerada
Kedi, daireye girebilmek için kapının tokmağını defalarca kez çaldı! O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ESEN

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