Son dakika haberi! Kazakistan'da Almatı Havalimanı'nda uçuşlar durdu

Kazakistan'da TAV'ın işlettiği Almatı Uluslararası Havalimanı ile Aktav şehrindeki Aktav Havalimanı protestocular tarafından dün akşam saatlerinde işgal edildi. Edinilen bilgilere göre Almatı Havalimanı'nda aralarında 15 Türk'ün olduğu tüm personel protestocuların gelmesinden önce evlerine gönderilirken, uçuşu olan yolcular da güvenlik nedeniyle havalimanından ayrıldı.

THY VE AİR ASTANA'NIN UÇUŞLARI GERÇEKLEŞTİRİLEMEDİ

Öte yandan THY'nin dün akşam yapacağı TK354 İstanbul-Nur-Sultan uçuşu ile dönüş uçuşu iptal edilirken Air Astana'nın da Nur-Sultan-İstanbul seferi karşılıklı olarak gerçekleştirilemedi. Ayrıca THY'nin 4'ü kabin 2'si kokpit olmak üzere 6 kişilik mürettebatının da Nur-Sultan'da konakladıkları otelde bekledikleri öğrenildi. THY yetkililerinin Kazakistan'da yaşananları yakından takip ettiği ve gelişmelere göre bugün yapılacak uçuşların durumunun belli olacağı belirtildi.

TALPA'DAN KAZAKİSTAN'DAKİ EKİPLER İÇİN AÇIKLAMATürkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) ise Kazakistan'da devam eden iç karışıklık konusunda çeşitli şehirlerde yatı görevinde bulunan hava yolu ekipleri için sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Değerli üyelerimiz, Almatı'da bugün yaşanan olayları ve görevleri gereği yatıda bulunan 3 ayrı havayolu şirketimize ait toplam 53 meslektaşımızın durumlarını yakından takip etmekteyiz. Güvenlikleri ve emniyetle yurda dönüşleri için her türlü gayret gösterilmektedir. Olası acil durumlarda 7/24 TALPA acil hattından bizlere ulaşabileceğinizi tekrar hatırlatmak isteriz" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Enver Alas - Son Dakika Haberleri

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