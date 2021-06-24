Son dakika haberi... Kazada TIR şoförü kabininde sıkıştı; ekipler seferber oldu
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Son dakika haberi... Kazada TIR şoförü kabininde sıkıştı; ekipler seferber oldu

Son dakika haberi... Kazada TIR şoförü kabininde sıkıştı; ekipler seferber oldu
Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre BURDUR'da iki TIR'ın çarpıştığı kazada, kabinde sıkışan şoför Halil Kırcaburun (70), ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

BURDUR'da iki TIR'ın çarpıştığı kazada, kabinde sıkışan şoför Halil Kırcaburun (70), ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Sanayi kavşağında meydana geldi. Halil Kırcaburun yönetimindeki 07 FBH 92 plakalı inşaat demiri yüklü TIR, Mustafa Altaş (45) yönetimindeki 15 AB 128 plakalı kepek yüklü TIR ile çarpıştıktan sonra şarampole devrildi. Diğer TIR da yan attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

TIR'ın kabininde sıkışan Halil Kırcaburun, Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılarak ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mustafa Altaş ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza yapan araçlar, çekiciyle bölgeden kaldırıldı.


Son dakika haberi... Kazada TIR şoförü kabininde sıkıştı; ekipler seferber oldu
Son dakika haberi... Kazada TIR şoförü kabininde sıkıştı; ekipler seferber oldu
Son dakika haberi... Kazada TIR şoförü kabininde sıkıştı; ekipler seferber oldu
Son dakika haberi... Kazada TIR şoförü kabininde sıkıştı; ekipler seferber oldu
Son dakika haberi... Kazada TIR şoförü kabininde sıkıştı; ekipler seferber oldu
Son dakika haberi... Kazada TIR şoförü kabininde sıkıştı; ekipler seferber oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan

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