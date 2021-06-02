Feci kazada ayağı koptu! Kanlar içindeki gence kimse acı gerçeği söyleyemedi
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Feci kazada ayağı koptu! Kanlar içindeki gence kimse acı gerçeği söyleyemedi

Feci kazada ayağı koptu! Kanlar içindeki gence kimse acı gerçeği söyleyemedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'de bir otomobil ile ters istikamette giden motosiklet çarpıştı. Feci kazada motosiklette yolcu olarak bulunan gencin ayağı çarpmanın darbesiyle koptu. Yaralı genç olay yerinde kan kaybından dolayı kendinden geçerken, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Gence acı haberi vermekte güçlük çeken vatandaşlar, ayağında kopma değil, soyulma olduğunu söyleyerek yaralı genci sakinleştirmeye çalıştı.

Gaziantep'in Nizip ilçesi, Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Cevdet Şan Caddesi istikametinden Şehitler Caddesi istikametine dönmek isteyen Emre B. idaresindeki 46 VF 036 plakalı otomobil, aynı cadde üzerinde tam tersi yönde hareket eden Halil İbrahim D. kontrolündeki 42 DNV 56 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

FECİ KAZADA AYAĞI KOPTU

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, arkasında yolcu olarak bulunan Mustafa D.'nin (15) bacağı motosiklet ile otomobil arasında sıkışarak koptu. Feci kazanın ardından çevredeki vatandaşlar ayağı kopan gence yardıma koştu.

Feci kazada ayağı koptu! Kanlar içindeki gence kimse acı gerçeği söyleyemedi

VATANDAŞLAR GERÇEĞİ SÖYLEYEMEDİ

Bazı vatandaşlar, yoğun kan kaybı yaşayan ve kendinden geçen Mustafa D.'ye tampon uygularken, bazı vatandaşlar da ayağında kopma değil, soyulma olduğunu söyleyerek sakinleştirmeye çalıştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan panik anları ve vatandaşların ısrarla 112 acil sağlık ekiplerine ulaşma çabası ise yürekleri burktu.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Feci kaza sonucu ayağı kopan genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep'teki bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, tedavisinin hastanede süreceği belirtildi. Olayın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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