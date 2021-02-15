Trafik kazası geçiren genç, kazanın şoku ve baba korkusuyla tir tir titredi
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Trafik kazası geçiren genç, kazanın şoku ve baba korkusuyla tir tir titredi

15.02.2021 18:26 | Son Güncelleme: 15.02.2021 20:30

Kocaeli'nin Derince ilçesinde başka bir otomobille çarpışarak yaralanan otomobilin genç sürücüsü, kazanın şoku ve babasının korkusuyla ambulansta titremeye başladı. Babaannesinin de sakinleştirmediği genç hastaneye kaldırıldı.

Olay, Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Ertuğrul Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet B. (18) yönetimindeki 34 CDR 359 plakalı Ford marka otomobil, 41 DR 831 plakalı Ford marka otomobil ile çarpıştı.

ŞOKA GİREN GENÇ BİR TÜRLÜ SAKİNLEŞTİRİLEMEDİ

Kazada yaralanan Ahmet B.'yi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın şokuyla ve babasının da korkusuyla titreyerek ağlamaya başlayan Ahmet B., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapıldı. Ambulansa alınırken babaannesinin bir türlü sakinleştiremediği genç, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Trafik kazası geçiren genç, kazanın şoku ve baba korkusuyla tir tir titredi
Trafik kazası geçiren genç, kazanın şoku ve baba korkusuyla tir tir titredi
Trafik kazası geçiren genç, kazanın şoku ve baba korkusuyla tir tir titredi
Trafik kazası geçiren genç, kazanın şoku ve baba korkusuyla tir tir titredi
Trafik kazası geçiren genç, kazanın şoku ve baba korkusuyla tir tir titredi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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