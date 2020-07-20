Son dakika haberi: Kayseri'de bıçakçılarda 'bileme' yoğunluğu
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Son dakika haberi: Kayseri'de bıçakçılarda 'bileme' yoğunluğu

Son dakika haberi... KAYSERİ'de, Kurban Bayramı öncesi bıçakçılar yoğun mesai yapıyor.

Son dakika haberi: Kayseri'de bıçakçılarda 'bileme' yoğunluğu
20.07.2020 14:12 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:16

KAYSERİ'de, Kurban Bayramı öncesi bıçakçılar yoğun mesai yapıyor. Bıçakçı esnafı, bıçak başı 3,5 TL bileme ücreti alıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Camikebir Mahallesi'ndeki Bıçakçılar Çarşısı'nda, hareketlilik başladı. Kurban kesiminde kullanılacak bıçaklar, biletilmesi için çarşıdaki bıçakçılara getiriliyor. Kurban keserken kullanılacak bıçağın gerek kesim gerekse parçalamada çok önemli olduğunu belirten bıçak ustası Ahmet Tüfekçi, "35 yıldır Kayseri'de bıçakçılık yapıyorum. Vatandaş önüne gelen bıçağı alıyor. Marketlerden, seyyar satıcılardan bıçak alıyorlar. Biz bu işin ustasıyız. Tek işimiz bıçak sektörü. Bizim dışımızda bıçak satan yerler var. Unlu mamülleri, market, bakkal bıçak satıyor. Hepsi, Çin malı ürünleri satıyor. Biz kendi üretim bıçaklarımızı satıyoruz. Fiyatlarımız ise, 3.5 TL'ye biliyorduk. Bu sene de yine 3.5 TL'ye biliyoruz. Satırları 7.5 TL'ye biliyorduk yine aynı fiyata yapıyoruz. Fiyatlarda bir artışımız yok. Her şeyin fiyatı arttı; ama biz artıramıyoruz" diye konuştu.

'BIÇAK BİLEMESİNE İLGİ YOĞUN'Kayseri'de Kurban Bayramı öncesi bıçak bilemenin adet haline geldiğini de belirten Tüfekçi, "Bıçak satışlarımız düşük. Ama bıçak bilemesine ilgi yoğun. Kayseri'de, Kurban Bayramı öncesi bıçak bilemesi bir adettir. Bundan dolayı bıçak bilemesine ilgi hayli fazla; ancak bıçak satışlarında beklenen ilgi yok. Koronavirüs salgını biraz sektörü etkiledi. Doğru bıçak almak için önce sadece bıçak işiyle uğraşan yerlere gitmek gerekiyor. Sırt kısmı kalın olacak. Çubuk çelik olacak. Kaliteli çelik malzemesi olacak. Biz kendi üretim bıçaklarımızı müşteriye gösterdiğimizde çok beğeniyorlar" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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