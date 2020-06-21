Son dakika haberi! KAYSERİ Bilim Kurulu üyesi Çelik: Koronavirüsle savaşımızı henüz kazanmış değiliz
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Son dakika haberi! KAYSERİ Bilim Kurulu üyesi Çelik: Koronavirüsle savaşımızı henüz kazanmış değiliz

Son dakika güncel haberi: Bilim Kurulu üyesi Çelik: Koronavirüsle savaşımızı henüz kazanmış değilizKAYSERİ Şehir Hastanesi Başhekimi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Toplumun bir kesiminde tamamen normalleştik gibi bir durum var. Biz eski normale dönmedik.

21.06.2020 12:38 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:46

Bilim Kurulu üyesi Çelik: Koronavirüsle savaşımızı henüz kazanmış değiliz

KAYSERİ Şehir Hastanesi Başhekimi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Toplumun bir kesiminde tamamen normalleştik gibi bir durum var. Biz eski normale dönmedik. Koronavirüsle savaşımızı henüz kazanmış değiliz" dedi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, yaptığı açıklamada, koronavirüs sürecinde vatandaşın kurallara uymadan dolaşmasının, mutlaka yasaklar getirdiğini vurguladı. Herkesin kendisini kontrol etmesi gerektiğini kaydeden Çelik, "Bizim yapmamız gereken otokontroldür. Kendimizi kontrol etmemiz ve kendimize bulaşı engellememiz gerekiyor. Başkalarına bulaştırmamıza da engel olmamız gerekiyor. Toplumsal sorumluluk bilinci olan bireylerin yapması gereken budur. Eğer sorumluluk sahibi bir birey değilsek ve öyle gözüküyor birtakım sorunlar ortaya çıkar" diye konuştu.

'ESKİ NORMALE DÖNMEDİK'

Prof. Dr. Çelik, bu süreçte komplo teorilerinin daha çok ortaya çıkmaya başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Koronavirüsten aslında kimsenin ölmediğini, bunun 5G teknolojisinden tutun da üretilmiş bir virüs olacağına kadar teori ortada var. Sosyal medyada bu dedikodular çok daha hızlı dolaşıyor. Çok daha kolay inanıyorlar. Biz hekimler olarak şunu görüyoruz. Bu hastalar var, virüs nedeniyle de hayatlarını kaybediyorlar. Topluma yön veren insanların bu konuda çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Herkesin kendi konusunda konuşması gerekiyor. Tıp ile alakalı kişilerinde her birinin kendi branşında konuşması lazım. Benim branşım değilse ben bu konuda lütfen konuşmayım. Toplumdaki bu önlemlerin yara almasını ve bizim bu kadar çabamızın da sonuçsuz kalmasına yol açıyor. Herkesin bir şey söylerken bu sorumluluğu alması gerekiyor. Branşı olmayan hekim arkadaşlarımızın çok dikkatli konuşması gerekiyor. 'Koronavirüsten kimsenin ölmediğini, bunun sanal bir korku olduğunu' topluma sizler verirseniz bu önlemlerle bir yere varamazsınız. Maalesef bir kesimde bunlar var. Toplumun bir kesiminde de tamamen normalleştik gibi bir durum var. Biz eski normale dönmedik. Koronavirüsle savaşımızı henüz kazanmış değiliz. Bunun farkında olalım."

'ANNE ADAYLARININ KALABALIKTAN UZAK DURMASI GEREK'

Covid-19 pozitif olan anne adaylarının bebeklere koronavirüs bulaştırma ihtimaline dair net bir şey olmadığını söyleyen Prof. Dr. Çelik, "Doğumda anne karnından bebeğe geçtiğine dair net bir şey yok. Ancak özellikle doğduktan sonra emzirme veya doğum kanalında bulaş söz konusu olabilir. Bu aşamada bununla ilgili yapacak bir şey yok. Gebe annenin bu kurallara uyması gerekiyor. Topluluktan uzak durması ve kendisini koruması gerekiyor. En kolay yapacağı şey budur" dedi.

Son dakika haberi! KAYSERİ Bilim Kurulu üyesi Çelik: Koronavirüsle savaşımızı henüz kazanmış değiliz

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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