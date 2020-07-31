Son dakika haberi! Kaymakam Türkmen vatandaşlarla bayramlaştı
Son dakika haberlerine göre Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, bayram namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.
31.07.2020 14:49 | Son Güncelleme: 31.07.2020 16:14
Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, bayram namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.
Kurban Bayramı münasebetiyle İbrahim Oruç Parkında bayram namazını vatandaşlarla birlikte kılan Kaymakam Türkmen, namaz sonrasında vatandaşlarla sosyal mesafe kuralına uygun şekilde bayramlaşıp, sohbet etti. Kaymakam Türkmen vatandaşların sorunlarını dinleyip çözülmesi konusunda yetkililere talimat veridi. - DİYARBAKIR
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Kaynak: İHA